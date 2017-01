Deel met je vrienden

Een van de extra’s in de nieuwste Flow is de uitvouwbare plantenposter. Illustrator Saar Manche uit Den Haag maakte hem met potlood en acryl gouache. In dit blog vertelt ze er meer over.

“Ik maak eerst een opzet met potlood, daarna vul ik de grote vlakken in met kleur – de objecten en personen laat ik dan nog wit. Door extra verflagen aan te brengen, creëer ik meer diepte waar ik dat wil. Ten slotte werk ik aan de details: de fijne lijntjes, plooitjes, schaduwen, et cetera. In een interieur schilder ik altijd wel iets dat ik zelf niet heb, maar wel heel graag zou willen hebben: door het te schilderen heb ik het gevoel dat het toch een beetje van mij is.” De donkere variant van de Ficus elastica is Saars favoriete plant van de poster: “Simpel van vorm, met een diepe, donkere kleur, wat een mooi contrast geeft met de achtergrond. En het is ook fijn dat hij niet ‘onderhoudsgevoelig’ is.”