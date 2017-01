Deel met je vrienden

In elk nummer van Flow vragen we drie creatieve mensen waar ze mee bezig zijn. In Flow 1 is een van hen Salli Swindell, illustrator en bekend van haar website They draw and cook. Hieronder lees je een stukje uit het artikel.

Je werkt samen met je broer, hoe is dat zo gekomen?

“Ik werkte jarenlang als designer bij American Greetings, een bedrijf in kaarten, voordat ik voor mezelf begon. Mijn broer Nate was uitgekeken op zijn baan als consultant en zei op een dag: ‘Denk je dat ik zou kunnen doen wat jij doet?’ Hij is twaalf jaar jonger en handig op digitaal gebied. Op dat moment had ik net een ontwerp voor een strijkplankhoes gemaakt, met de hand gestempeld, en ik zei: ‘Als je dit kunt vertalen naar een digitaal ontwerp, neem ik je aan.’ Daar slaagde hij in en vanaf dat moment vormen we een team.”

Wanneer ben je met They draw and cook begonnen?

“Dat begon op een familievakantie. Nate maakte fettuccine met vijgen in een saus van boter en balsamicoazijn. Terwijl hij kookte, zat ik aan het aanrecht te tekenen. Het was echt zo’n moment dat je bijblijft. Ik dacht: misschien kunnen we een geïllustreerd kookboek maken. Nate had het briljante idee om een paar illustratoren die we kennen te vragen om mee te doen; dat werden er uiteindelijk negen. Een van hen kon zijn werk niet op tijd inleveren, waardoor het niet lukte het boek te publiceren, maar Nate heeft toen de rest van de illustraties als blog online gezet.”

Je kunt het artikel lezen in Flow 1, nu verkrijgbaar in de winkels of via onze webshop.

Tekst Nina Siegal Vertaling Bernice Nikijuluw Illustratie Sallie Swindell