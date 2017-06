Deel met je vrienden

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer ertussenuit. In het Gelderse Appeltern, beroemd door de tuinen, ligt B&B en theetuin Appeltern.

Wat is er zo fijn hier?

Aan een smalle dijk ligt een langgevelboerderij, waarvan een deel verbouwd is tot B&B met vijf gastenkamers. Op de begane grond vind je een woonkeuken met een comfortabele zithoek. De kamers, elk anders van formaat, liggen rond een vide. Fris, licht en de authentieke elementen zorgen voor een huiselijke sfeer. De rust en ruimte, de gastvrouw en de idyllische omgeving maken dit verblijf aan het water bijzonder.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het zelfgemaakte ontbijt wordt geserveerd in de woonkeuken, je kunt zelf aangeven rond welke tijd je wilt eten. Alles is vers: eieren van eigen kippen, veel fruit, zelfgemaakte jams, een sapje, broodjes, krentenbollen en beschuitjes.

Onze tip

Ontdek wat Nederland nog meer voor moois heeft te bieden. Huur een (elektrische) fiets en volg de slingerende dijk, naar pittoreske dorpjes als Batenburg en Hernen en langs dijkhuisjes. In het voorjaar staat deze fruittuin van Nederland vol met bloesem, later in het jaar rijd je langs appels, peren, kersen en talrijke fruitstalletjes langs de kant van de weg.

Lekker eten

Wanneer je bij B&B Appeltern verblijft, kun je de tijd nemen voor een high tea in de bijbehorende theetuin. Tussen de rozenstruiken word je verwend met zoet en hartig volgens authentiek Engels recept.

Vanaf € 85- per tweepersoonskamer, inclusief ontbijt.

Theetuinappeltern.nl

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.