We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen voor een weekendje, of wat langer, ertussenuit. Vooral in de lente is B&B Bij ons op zolder in de Betuwe een leuke plek.

Wat is er zo fijn hier?

Bij ons op zolder is een nieuw gebouwde hooiberg met drie kamers, een landelijke leefkeuken en een woonkamer. Er is ook een terras, lekker voor de zonnige dagen. Je kunt de hooiberg met vrienden reserveren als vakantiehuis en het is ook mogelijk om een thuiskok of high tea te boeken.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Je kunt ontbijten in de grote leefkeuken en op het terras. De verschillende broodjes, verse sappen, yoghurt en vers fruit komen uit de omgeving, en voor een kleine toeslag krijg je het ontbijt op bed.

Onze tip

De fietstocht door de Betuwe, de fruittuin van Nederland, is een aanrader. Zeker wanneer de fruitbomen in bloei staan. Je kunt ook een sloep huren in het vestingstadje Buren.

Lekker eten

Ga producten uit de streek proeven bij Herberg de Zoelensche Brug, gevestigd in een voormalig tolhuis naast de kerk.

Overnachting vanaf € 80 per nacht, inclusief ontbijt.

Bijonsopzolder.nl

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.