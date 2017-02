De Smederij op Texel

Deel met je vrienden

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg (of wat langer natuurlijk). Vandaag: de Smederij, een B&B in een voormalige smederij op Texel.

Wat is er zo fijn hier?

In het noorden van Texel, in De Cocksdorp, ligt de B&B van Wout en Marjon. Door hun gastvrijheid voel je je al snel welkom, de ruimtes zijn origineel en creatief ingericht. Zo hebben de vijf gastenkamers namen als Vuur, Verlangen, Zilt, Droom en Lucht. Elke ruimte is weer anders ingericht.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het ontbijt wordt geserveerd op je kamer, op een tijdstip dat jij fijn vindt. De producten komen uit de streek en zelfs uit eigen tuin.

Onze tip

Op loopafstand van de B&B ligt strandpaviljoen Kaap Noord. Je kunt hier in de winter wat eten en drinken bij de houtkachel. In de zomer is er een terras met uitzicht op Vlieland.

Lekker eten

Visliefhebber? In het dorpje Oudeschild staat aan de haven visrestaurant ’t Pakhuus. In een mooi pand met serre eet je lekker en luxe. De vis komt direct uit de Noord- en Waddenzee.

Vanaf € 105,- per nacht inclusief ontbijt.

Smederijtexel.nl

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.