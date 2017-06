Deel met je vrienden

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer ertussenuit. In Doesburg ligt midden in het historische centrum B&B Den Marienborch.

Wat is er zo fijn hier?

Den Marienborch heeft twee gastenkamers onder de zware balken van de bovenverdieping. Het authentieke karakter van het pand zorgt voor een warme uitstraling, de aankleding en gastvrijheid doen de rest. De kamers, Martini- en Koetsveldkamer, worden maar aan één gezelschap verhuurd. Een fijne plek om te verblijven in Doesburg.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het ontbijt wordt geserveerd op je kamer. Goede koffie, vers sap, lekker brood en een ei.

Onze tip

Ga een dagje toeren door de Achterhoek met een lelijk eendje van Duckstoer. Onderweg bezoek je de kleinste stad van Nederland: Bronkhorst. Een stad uit een prentenboek, met idyllische boerderijen en straten met kinderkopjes. Wandel er op je gemak doorheen en ga even terug in de tijd.

Lekker eten

Op loopafstand van Den Marienborch ligt Het Arsenaal, een grand café in een voormalig klooster. Op een zonnige dag schuif je aan op het terras voor een diner bereid met ingrediënten die vaak uit de streek komen.

Vanaf € 70,- per nacht op basis van logies/ontbijt.

Denmarienborch.nl

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.