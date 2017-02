Domein Holset in Limburg

Deel met je vrienden

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje of wat langer ertussenuit. In het uiterste zuiden van Nederland ligt bij het drielandenpunt Domein Holset, een nieuwe B&B op een wijndomein.

Wat is er zo fijn hier?

‘Eerst was er de plek, toen de wijn, vervolgens werd het een domein en nu kun je er te gast zijn’, staat op de website van het verblijf. Denk een unieke locatie, uitzicht over het Limburgse Heuvelland, wandelpaden die voor de deur starten, rust en stilte. Domein Holset heeft slechts 6 kamers, steeds anders ingericht, maar allemaal warm, sfeervol en comfortabel. Het is hier onthaasten, genieten, even door de moestuin lopen – gaat alles een tandje lager.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het ontbijt wordt geserveerd in de keuken van het domein en komt uit de regio Nederland, Duitsland en België. Bij mooi weer kun je in de tuin zitten. Heb je iets te vieren, informeer dan naar de bubbels van het domein.

Onze tip

Boscafé ’t Hijgend Hert is de enige berghut van Nederland, hooggelegen in de bossen. Er is een groot terras en een restaurant met een haard. Ideaal in combinatie met een wandeling door de Vijlenerbossen.

Lekker eten

In bergdorpje Vijlen ligt een bijzonder café, A gen Kirk. De wanden staan vol met tientallen Mariabeelden. Je eet hier niet alleen goedgevulde maaltijdsalades en verse soepen, maar ook zelfgemaakte appeltaart.

Overnachting vanaf € 80,- per kamer inclusief ontbijt.

Domeinholset.nl

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.