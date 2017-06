Deel met je vrienden

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer ertussenuit. Dit buitenhuis – verstopt in het groen – ligt niet ver van Breda.

Wat is er zo fijn hier?

Het mintgroene Raatshuisje is bedoeld voor twee personen, ook wel een suite in het groen. Een plek om je even terug te trekken. Het heeft Auping bedden, een badkamer met regendouche en een veranda met lekkere stoelen. Ook een Nespresso apparaat en gevulde koelkast staan voor je klaar.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Gastvrouw Odette serveert het ontbijt ‘aan huis’. In de ochtendzon op de veranda, aan tafel of zelfs op bed als je zin hebt. Een uitgebreid ontbijt met yoghurt en granola, versgeperst sap, melk, vers fruit, broodjes en beleg.

Onze tip

Vlakbij Het Raatshuisje liggen drie natuurgebieden: het Mastbos bij Breda, het Ulvenhoutse Bos en de Strijbeekse Heide. Trek je wandelschoenen aan en volg het 8 km lange Smokkelpad, waarbij je even de grens van België overgaat. Wandel ook over de Strijbeekse Heide, langs eiken, dennen en vennen.

Lekker eten

De stad Breda ligt op fietsafstand (of 45 minuten wandelen). Rijd naar de stad en schuif aan voor de lunch bij Loff, een restaurant waar ’s middags een buffet klaarstaat met vegetarische en veganistische gerechten. Je betaalt voor wat je opschept (je bord wordt gewogen).

Vanaf € 145,- per nacht

Hetraatshuisje.nl

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.