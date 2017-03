Landgoed het Hoge Meinen

Deel met je vrienden

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen voor een weekendje, of wat langer, ertussenuit. In de Achterhoek staat op het erf van een monumentale herenboerderij een nostalgische pipowagen, een goede plek om je een paar dagen terug te trekken.

Wat is er zo fijn hier?

De pipowagen uit 1935 oogt van buiten authentiek, van binnen is hij aangepast aan de tijd. Wat opvalt bij binnenkomst zijn de openslaande deuren naar het terras met uitzicht over de landerijen. Hier kom je voor de rust, ruimte en om te relaxen. Een uurtje in de hangmat, staren over de weilanden, ontspannen in het privé bubbelbad en ’s avonds bij de vuurkorf zitten.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het ontbijt verzorg je zelf. De pipowagen heeft een compleet ingerichte keuken. In de oven kun je ’s morgens je meegebrachte broodjes afbakken. Bij mooi weer ontbijt je op het terras.

Onze tip

Spring op de fiets en rijd naar boeken- en vestingstadje Bredevoort, op ongeveer 6 km afstand. Dit stadje heeft een historische kern, een beschermd stadsgezicht met mooie gevels en smalle straatjes, en antiquariaten met een veelzijdig aanbod aan boeken.

Lekker eten

Een andere leuke fietstocht is bestemming Groenlo, net als Bredevoort een vestingstad. Hier vind je Welgelegen Stadscafé & Boothuis, aan de stadsgracht. Binnen brandt de haard, in de zomer is er een terras. De ‘wandeling door de kaart’ laat je kennismaken met allerlei lekkernijen van het huis.

Vanaf € 145,- per weekend.

Landgoedhethogemeinen.nl

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.