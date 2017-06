Deel met je vrienden

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje of wat langer ertussenuit. In een pittoresk dorp in Normandië ligt L’Épicerie du Pape, een authentiek pand met twee B&B kamers en een knus huisje in de tuin.

Wat is er zo fijn hier?

De B&B van Karine bevindt zich in de voormalige dorpswinkel. Het interieur is een mix van antiek, rommelmarktvondsten, vintage en brocante met veel accessoires. De kamer op de begane grond heeft een gietijzeren bad. In de tuin ligt een rood houten huisje in Scandinavische sfeer. Voor de gasten is er een gemeenschappelijke woonkamer met haard en een keuken in een serre.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het ontbijt is zowel hartig als zoet, vers en gezond. Fruit, croissants, huisgemaakte jam, biologisch sap en boerenyoghurt. Geniet ervan op de veranda.

Onze tip

Veel van de schatten in de B&B komen van rommelmarkten en kringloopwinkels in de buurt. Vraag gastvrouw Karine naar haar favorieten en trek er een dagje op uit om te neuzen en rommelen tussen oud en nieuw.

Lekker eten

Rijd naar Lyons-la-Forêt, een charmant middeleeuws dorp met vakwerkhuizen en kleurrijke gevels. Bezoek er een van de theehuizen om te genieten van zoete Franse lekkernijen hebben.

Vanaf € 85,- per nacht inclusief ontbijt. Lepiceriedupape.com

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.