We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje of wat langer ertussenuit. Op de grens van Devon en Cornwall in Engeland ligt de Loveland Farm, waar je overnacht in unieke pods. Leuk voor twee of het hele gezin.

Wat is er zo fijn hier?

Aan een smalle landweg richting de kust en de vuurtoren van Hartland ligt de Loveland Farm, een boerderij met op het erf domes (of pods): halfronde tenten waarvan een kant transparant is. Je kunt er met twee tot zes personen slapen en er zit een houtkachel in om warm te blijven. Ook in de omgeving van Loveland Farm is veel te doen. Vraag wat tips aan de eigenaren.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Je ontbijt in je eigen keuken. Geen zin om zelf het ontbijt klaar te maken? Volg de tip van gastvrouw Karina en ga naar de nabijgelegen Tearoom Docton Mill Gardens; hier kun je in een idyllische tuin ontbijten tussen de bloemen.

Onze tip

Rijd zuidwaarts naar Welcombe Mouth Beach. Hoewel je misschien het idee hebt dat de weg ophoudt, kun je doorrijden tot het strand. Hier vind je een mooie baai, met zandstrand, grillige rotsen tijdens eb en een waterval die op het strand uitkomt. Na een wandeling over de rotsen rijd je naar The Old Smitty Inn voor de lunch, een authentieke verrassing op het platteland.

Lekker eten

Op loopafstand ligt Pattard Kitchen, een Scandinavisch restaurant op het Engele platteland. Smaakexplosies, stuk voor stuk. En dat op zomaar een boerderij in Devon.

Vanaf € 110,- per nacht

Canopyandstars.co.uk

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.