Ondertussen in de Snorfabriek

Annemarieke en Claudette van Uitgeverij Snor beheren een jaar lang de Snorfabriek, een oude fabriekshal in Utrecht, waar je van alles kunt beleven (ook Flow heeft er een eigen ruimte, de Flow Kas). Op ons blog schrijven ze hoe het runnen van zo’n plek verloopt en wat er allemaal bij komt kijken.

Het wordt lekker weer! De zon schijnt door het glazen dak. Wat zijn we daar blij mee in de Snorfabriek. We leven helemaal op na die lange, koude winter. De hal is enorm groot en verwarming is er niet. Dat hebben we geweten. Het is vaak extreem hier. Drie lagen kleren in de winter, en veel te warm in de zomer. Maar nu is het perfect. Heerlijk die zon.

Maandag hebben we met alle Snorfabrikanten (ondernemers die een vaste plek hebben in de Snorfabriek) een grote voorjaarsschoonmaak gehouden. Af en aan gereden naar de stort, bezems ter hand genomen, borden geplaatst, onze Snorlampletters opgehangen en de winkel mooier gemaakt. Wat geeft dat een fris gevoel en wat hebben we zin om er tegenaan te gaan na de donkere maanden.

Vorig jaar juli kregen we de sleutel van dit 2400 m2 grote pand, de voormalige Bovenbouwwerkplaats van NS aan de 2e Daalsedijk in Utrecht. We zouden er een jaar mogen blijven. Mensen verklaarden ons voor gek, een jaar! Hoe krijg je de kosten eruit? Nou, dat weten we dus nog niet. Maar we hebben wel een unieke plek om onze Snorfestivals te houden, om onze boeken te lanceren, om onze vormgevers dicht in de buurt te lokken en… Nou ja… We wílden het gewoon. Onze eigen snorfabriek.

We verzamelden bevriende ondernemers om ons heen, we reden bouwketen en kassen naar binnen, verfden de boel, bedachten van alles, maakten heel veel schoon en hielden ons bezig met vergunningen en brandveiligheid. En 18 november 2016 openden we officieel de deuren van de Snorfabriek. Een snorrige combinatie van café-restaurant, galerie, winkel, atelier, bibliotheek, workshopcentrum en uitgeverij. Een ontmoetingsplek waar je geïnspireerd raakt, kunt dromen, waar je je creatieve aspiraties de vrije loop kunt laten en waar je kunt kijken hoe andere creatieven werken. De Snorfabriek is een speeltuin voor volwassenen.

Okay, het opzetten van zo’n tweede onderneming – naast de uitgeverij – was iets ingewikkelder dan we van tevoren dachten. En iets duurder. Maar hé, we zijn er nog en we staan er weer. Na alle kou, gedoe en stress is het nu tijd om ervan te genieten. Want in de waan van de dag staan we er niet zo bij stil, maar af en toe dringt het ineens tot ons door: dat we in zo’n uniek pand ons ding mogen doen, met al die mensen om ons heen. Dat het ons gelukt is, dat de Snorfabriek er nu echt staat.

Fotografie Caroline Coehorst