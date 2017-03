Ziltvloed in Zeeland

Deel met je vrienden

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen voor een weekendje, of wat langer, ertussenuit. In een klein dorpje in Zeeland ligt vakantiehuisje Ziltvloed, niet ver van het mooie Zeeuwse strand.

Wat is er zo fijn hier?

Het huisje, aan een dorpsplein in Waterlandkerkje, is ideaal voor een weekend weg met de kinderen. Sfeervol ingericht met eigentijdse elementen. Voor de kinderen is er een speelschuur, trampoline en klimtouw. In de woonkeuken kun je lang tafelen, of je kruipt in de woonkamer met een boek op de bank. Je kunt er in alle rust genieten van elkaar.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het ontbijt maak je zelf klaar in de woonkeuken. Er is een oven, magnetron en Nespresso-apparaat. België ligt op slechts 5 kilometer afstand, op zondag zijn daar de bakkers open.

Onze tip

De stranden van Cadzand-Bad, Groede en Breskens liggen niet ver. Sinds 2015 is de vuurtoren van Breskens geopend voor publiek. Combineer je strandbezoek met een beklimming van deze karakteristieke toren.

Lekker eten

Strandpaviljoen Puur ligt aan het strand van Groede. Je kunt er lunchen of dineren met uitzicht op zee. Slibtongetjes, coquilles of scampi’s, maar ook maaltijdsalades en gerechten met vlees.

Overnachting vanaf € 235,- per weekend.

Vakantiehuiszeeuwsekust.com

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.