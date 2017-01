B&B Mooij bij Nijmegen

Deel met je vrienden

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje of wat langer weg. B&B Mooij ligt midden in de natuur en toch op loopafstand van Nijmegen. Een ideale combinatie van stad en land.

Wat is er zo fijn hier?

Wanneer je de stad Nijmegen verlaat en de slingerende dijk door de Ooijpolder volgt, ben je zo bij B&B Mooij. Het verblijf ligt midden in de uiterwaarden, omringd door natuur, met de Waal op loopafstand. De kamers zijn gebouwd met duurzame materialen en dankzij de grote ramen vloeien binnen en buiten in elkaar over. Een comfortabel uitgangspunt om wandelend of fietsend dit mooie stukje Nederland te verkennen.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het ontbijt is in de gemeenschappelijke keuken: een vers eitje, zelfgemaakte jam, een glas sap en warme broodjes.

Onze tip

Vanuit de B&B starten wandelingen door de Ooijpolder. Ga struinen over de boerenlandpaden langs de Waal of wandel door de weilanden richting Oortjeshekken. Op een zonnige dag kun je op het terras zitten, met koud weer in het huiskamerrestaurant.

Lekker eten

In een klein half uur wandel je naar het centrum van Nijmegen en de Waalkade. Reserveer voor het diner een tafeltje bij Het Savarijn: verse ingrediënten van het seizoen vormen hier de basis voor de gerechten.

Overnachting vanaf € 95,- per nacht, inclusief ontbijt.

Mooijbedenbreakfast.nl

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.