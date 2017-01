Chateau Betlehem bij Maastricht

Deel met je vrienden

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer. Aan de rand van Maastricht ligt in een park Hotel Chateau Betlehem, ingericht door Nederlandse designers.



Wat is er zo fijn hier?

Je logeert in een van de oudste kasteeltjes van Nederland. Via de poort kom je bij de binnenplaats, waar de kamers, het restaurant en de bar rondom liggen. Ga je voor de kamer die lijkt op een zwembad, voor die met het bad in de bibliotheek of heeft een van de kamers van Piet Hein Eek je voorkeur? Iedere slaapplek is uniek.Een inspirerende uitvalsbasis voor je stedentrip Maastricht.

Wat krijgen we voor ontbijt?

‘s Ochtends staat het ontbijt voor je klaar in L’Etoile, het restaurant van het hotel. Geniet van seizoenproducten en ingrediënten uit de streek. Bij mooi weer zit je op de patio of op het terras aan de parkzijde van het hotel.

Onze tip

Informeer bij het hotel naar Maastricht net even anders, een stadsplattegrond met nog onontdekte plekjes in de stad. Huur er een fiets bij (beschikbaar bij het hotel) en ontdek.

Lekker eten

Tijdens je verblijf kun je dineren in restaurant L’Etoile. Het interieur is geïnspireerd op een klaslokaal, de gerechten zijn creatief, van hoog niveau en bereid met producten uit de streek.

Overnachting vanaf € 75,- per nacht, inclusief ontbijt.

hotelschoolmaastricht.nl/teaching-hotel-maastricht

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.