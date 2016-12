De Rheezer Kamer in Overijssel

Deel met je vrienden

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer. In het Overijsselse Vechtdal ligt De Rheezer Kamer, een B&B met een theehuis.

Wat is er zo fijn hier?

Over een klinkerweg rijd je de Brink op, die wordt omringd door boerderijen en bomen. Hier ligt de Rheezer Kamer, een gastenverblijf in een voormalige potstal in een van de boerderijen. Astrid kiest voor natuurlijke en gerecyclede materialen en regionale producten. Ze let op de kleine details, en dat zie je. Een uitstekende plek om te ontspannen.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het ontbijt is bijzonder, achter bijna ieder product schuilt een verhaal. Denk aan vers gebakken Vechtdalbrood, kaas & worst uit de streek, boerenyoghurt en een vers scharreleitje. Je eet met uitzicht over de Vecht of de Brink.

Onze tip

Het Vechtdal heeft veel wandel- en fietsroutes. Pak de fiets of ontdek al wandelend de variatie in landschappen.

Lekker eten

Ga voor streekproducten; bij Herberg de Klomp op landgoed Vilsteren wordt gekookt met het beste uit de buurt.

Overnachting vanaf € 135,- per nacht, inclusief ontbijt.

Derheezerkamer.nl

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.

Fotografie Pia van Spaendonck