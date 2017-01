Deel met je vrienden

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg, of voor langer. Het Hof van Laren in ’t Gooi is verkozen tot beste B&B van Nederland.

Wat is er zo fijn hier?

Hoewel de 18e eeuwse boerderij midden in het centrum van Laren ligt, is het er heerlijk rustig. Er is één kamer met luxe badkamer en een aparte ruimte voor het ontbijt. Met mooi weer ontbijt je in de tuin met uitzicht.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Gastvrouw Cornélie houdt van koken, en verzorgt een uitstekend ontbijt. Met brood van de beste bakkers, biologische streekproducten, huisgemaakte cruesli, vers sap, eieren van eigen kippen. Je bepaalt zelf de omvang van je ontbijt: groot of klein.

Onze tip

Het Hof van Laren heeft ook fietsen te huur. Ga eropuit en verken al fietsend Het Gooi. Volg de ‘Gooische vrouwen’ route of ga naar de Zuiderhei en stop even bij Theehuis ’t Bluk.

Lekker eten

Vraag naar de beste biefstuk van Nederland en je komt al snel bij Loetje in Laren terecht. In een gerenoveerde boerderij in het centrum van Laren zit het sfeervolle restaurant. Al ruim 40 jaar staat de biefstuk hier op de kaart, maar ook voor een goede maaltijdsalade kun je hier terecht.

Overnachting vanaf € 100,- per kamer exclusief ontbijt.

Hethofvanlaren.nl

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.