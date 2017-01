Logeer & Sfeer in Doesburg

Deel met je vrienden

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer. In de Achterhoek ligt midden in de weilanden vakantiewoning Logeer & Sfeer.

Wat is er zo fijn hier?

Net buiten Hanzestad Doesburg vind je op de boerderij van Marlies en Gerrit-Jan deze 5-persoons vakantiewoning. Je geniet van de geur van appeltaart, uitzicht over de weilanden, rust en ruimte. De warme inrichting zorgt voor een thuisgevoel: een comfortabele bank, gezellige eethoek en een slaapkamer met bad. Een houtgestookte hot tub in de tuin maakt het af.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het ontbijt maak je zelf in de volledig uitgeruste keuken.

Onze tip

Huur een 2CV (lelijk eendje) bij Duckstoer en verken zo de Achterhoek. Wanneer je een van de routes van Duckstoer volgt, kom je over zandwegen, langs charmante dorpjes en over landgoederen.

Lekker eten

Op vijf kilometer afstand ligt een van de kleinste stadjes van Nederland, Bronckhorst. Hier ligt het Wapen van Bronckhorst. Dineer in een Oudhollandse setting en proef gerechten van het seizoen. Asperges in het voorjaar, wild in de herfst en stamppot in de winter.

Weekend vanaf € 295,-

Logeerensfeer.nl

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.