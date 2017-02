Deel met je vrienden

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje (of wat langer) weg. ’t Hofhuysje in Franeker is een sfeervol gastenverblijf, met een bad op pootjes en een sauna.

Wat is er zo fijn hier?

Een romantisch huisje voor twee personen, in het centrum van Franeker, een elfsteden-stadje. Authentiek aan de buitenkant, comfortabel en van deze tijd binnenin. Met een woonkamer met dvd/tv en een stapel films voor een ontspannen filmavondje, een Finse sauna en op de slaapkamer een bad op pootjes. Met dikke zachte handdoeken en opgemaakte bedden.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het ontbijt maak je zelf in de goed ingerichte keuken. Begin je dag met een Nespresso en bak broodjes in de oven. Bij mooi weer zit je in de patiotuin achter het huisje.

Onze tip

Bezoek het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium in Franeker, gevestigd in een historisch pand. Aan het plafond in de kamer vind je het oudste nog werkende planetarium ter wereld, met tot op de dag van vandaag de actuele stand van de planeten.

Lekker eten

Hopelijk schijnt de zon wanneer je naar Franeker gaat, dan kun je een plekje zoeken op het terras aan het water van De Stadsherberg. Vanaf de loungebanken heb je uitzicht op de voorbij varende bootjes. Alles wordt hier in eigen keuken bereid.

Vanaf € 250,- per weekend op basis van logies.

Hofhuysjefraneker.nl

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.