Geertje tekent

In het artikel ‘My Favorite Art Materials’ in ons Tekenboek kun je meer lezen over Geertje Aalders. Haar favoriete materiaal is natuurlijk haar scalpelmesje (en je kent Geertje misschien ook wel van haar papierknipkunst), maar ze illustreert ook graag. Bijvoorbeeld met olieverf, zoals bij dit vliegend hert. Hieronder zie je hoe ze het dier heeft geïllustreerd.

Het vliegend hert is een kwetsbaar dier, vooral als larve. Vogels (eksters, spechten) voeden zich ermee en wespen leggen graag hun ei in de larve. En de larve had het al moeilijk: ze gedijen alléén in door zeldzaam witrot aangetaste oude eikenbomen die vanwege het huidige opruimbeleid schaars geworden zijn.

Het maken van een olieverf illustratie vergt een goede voorbereiding, berekening en planning. Het model is gelukkig uiterst geduldig. Hieronder het begin: overal waar olieverf moeten komen, krijgt eerst een basis van gesso (een soort primer).

Het gewei van een vliegend hert heeft een andere oppervlaktestructuur dan zijn kop. En het glanzende schild is deels transparant. Olieverf leent zich uitstekend voor het uitproberen en aanpassen van techniek om de structuren juist weer te kunnen geven, het droogt zeer langzaam.

Naast de verschillende structuren is ook de (veranderlijke) schaduw van zowel het beest als doosje een uitdaging.

Terwijl de kever droogt, wordt nauwkeurig het doosje één op één nagetekend.