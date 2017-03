Lekker groen

Deel met je vrienden

De Zweedse en in Nederland wonende foodblogger Nina Olsson droomde op haar twaalfde al van etentjes die ze zou geven en al het lekkers dat ze zou koken. Nu deelt ze de overvloed aan recepten op haar blog Nourish Atelier. In deze video bereidt ze een van haar recepten.

In Flow 2 vertelt Nina: “Ik probeer de lezers van mijn blog mee te geven dat koken leuk is, en dat je zo veel kunt doen met groenten. Je hoeft niet in één keer over te stappen: als je groener en gezonder wilt eten, kun je met kleine stappen al veel bereiken. Door nieuwe recepten uit te proberen zul je snel merken hoe leuk én lekker vegetarisch koken is.”