Marleen van Es blogt over de oogst uit haar tuin en verzint steeds nieuwe gerechten. Ze schreef er twee boeken over. In dit blog deelt ze een recept uit haar nieuwste boek Oogst – voor meringue taart met fruit – en geeft ze een aantal handige tuintips.

Recept voor meringue taart met fruit – voor 6 personen

* 6 eieren (L) * 350 g fijne kristalsuiker * 250 ml slagroom * fruit, zoals blauwe en rode bessen, aardbeien, Japanse wijnbessen

Verwarm de oven voor op 130°C. Splits de eieren en gebruik alleen het eiwit. (Gooi de eidooiers niet weg. Je kunt er bijvoorbeeld mayonaise of ijs van maken.)

Klop de eiwitten in een vetvrije kom stijf. Het schuim is goed als je er pieken van kunt maken. Voeg al mixend geleidelijk steeds wat suiker toe.

Leg een stuk bakpapier op de bakplaat en vorm met een spatel twee ronde vormen van de eiwitten. Bak de meringues in 1 uur knapperig. Laat de meringues hierna nog een uurtje in een gesloten oven staan.

Klop de slagroom luchtig. Haal de meringues uit de oven. Spatel de helft van de slagroom op één meringue, leg de tweede meringue erop met de platte kant boven en spatel de rest van de slagroom over de taart. Verdeel het fruit over de taart en decoreer de taart eventueel met (eetbare) bloemen uit de tuin.

Tuintips van Marleen

Natuurlijk kun je eetbare bloemen bij speciaalzaken kopen of wildplukken. Maar zelf kweken is verreweg de makkelijkste manier om je bord of taart op te fleuren. Oost-Indische kers is mijn favoriete eetbare bloem. In de salade zijn de bladeren en bloemen lekker pittig en op tafel staan de felgekleurde bloemen ook leuk.

Zaaien

De bloemen van borage, courgette, dropplant, erwten (met uitzondering van siererwt), goudsbloem, Oost-Indische kers, pompoen, stokroos en viooltjes zijn eetbaar. Je kunt ze in april zaaien en vanaf juli tot in de herfst kun je de bloemen plukken.

Wildplukken

Kaasjeskruid, kamille, klaproos, klaver, korenbloem, lievevrouwebedstro, madelief, paardenbloem, wilde roos en vlierbloesem kun je allemaal in het park en de berm vinden. Vanaf april kun je met een wildplukboek op stap en je mandje vol plukken. Mijn favorieten zijn kamille voor de thee en vlierbloesem voor champagne of azijn.

Planten

De bloemen van heesters als hibiscus, jasmijn, roos en sering zijn te gebruiken voor siroop en garnering. De bloemblaadjes van dahlia’s kun je in jam en gelei verwerken. Rozenblaadjes kun je ook versuikeren. De bloemen van kruiden kun je altijd eten. Denk aan bieslook, dille, lavendel, majoraan, oregano, rozemarijn en salie.

Waar je op kunt letten

Niet alle eetbare bloemen zijn even lekker. Soms zijn alleen de bloemblaadjes te gebruiken. En een aantal bloemen zijn eigenlijk smakeloos. Die gebruik ik alleen voor de show.

Leuk weetje

De bloesem van bomen zoals acacia, linde en meidoorn kun je ook gebruiken voor siroop of champagne.