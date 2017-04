Tante Christa’s aardbeientaart

Deel met je vrienden

In Flow Wonen kun je meer lezen over het Berlijnse stel Susann en Yannic van het foodblog Krautkopf. Onlangs kwam hun kookboek Bieslook & Polenta uit. Op ons blog delen we een recept uit het boek vol vegetarische recepten.

Ingrediënten

Voor 1 taart (Ø 26 cm)

VOOR HET DEEG

100 g amandelen // 150 g volkoren speltmeel // 1⁄2 tl zeezout // 100 g honing // 2 eierdooiers // 1 el rum // 100 g koude boter (in stukjes)

VOOR DE VULLING

800 g aardbeien // 1-2 el honing // 1 vanillestokje // 1 vlierbloesemscherm

Susann: Yannic vertelde mij over de aardbeientaart van zijn tante Christa. Volgens hem was dit de beste aardbeientaart die hij ooit had gegeten. Toen ik Christa’s aardbeientaart voor het eerst zelf proefde, wist ik meteen dat Yannic niets teveel had gezegd. Met honing gezoet volkorendeeg, rijkelijk belegd met sappige zoete aardbeien; gewoonweg een droom! Wij strooien er graag nog een paar vlierbloesems overheen zodat de taart echt naar lente smaakt.

Verwarm de oven voor op 180 °C (heteluchtoven 160 °C). Vet een springvorm (Ø 26 centimeter) in. Maal de amandelen fijn en meng ze in een kom met het volkorenmeel en zout. Voeg de honing, de eierdooier, de rum en de koude stukjes boter toe aan het meel en verkruimel alles met de hand tot een luchtig deeg. Verdeel de kruimels over de bodem van de springvorm, druk aan en prik er gaatjes in met een vork. Bak de taartbodem in de oven in 20-25 minuten goudbruin en laat hem op een rooster afkoelen.

Verwijder intussen de kroontjes van de aardbeien. Prak 250 gram aardbeien fijn met een vork en meng ze naar smaak met 1-2 eetlepels honing. Snijd het vanillestokje in de lengte open, haal het merg eruit en roer dit door het aardbei-honingmengsel. (Gooi het lege vanillestokje niet weg: zet het stokje in een glas met kokosbloesem- suiker of bruine suiker en je hebt na een paar dagen heerlijke, natuurlijke vanillesuiker.) Als de aardbeienpuree te waterig is, kun je het vocht voorzichtig afgieten door een zeef. Verdeel de puree over de afgekoelde taartbodem, leg hier de rest van de aardbeien op en garneer de taart met vlierbloesem.