Ballonslinger

In onze special Mindfulness & creativiteit, die al even in de winkel ligt, zit een vrolijke luchtballonslinger om op te hangen. Op Instagram zagen we hem een aantal keer voorbij komen. In slaapkamers, badkamers en als versiering van de boekenkast.

Lezeres Nikki, die de linkerfoto maakte, hing haar slinger op in de slaapkamer. “Die kamer hangt en staat vol met allerlei frutsels, zelfgemaakt en verzameld.” Fijn aan de slinger vindt ze dat hij zo weinig ruimte in beslag neemt. “En hij is ook nog makkelijk in elkaar te zetten. Het staat gezellig en de kleuren passen perfect bij de rest van mijn kamer. Door de vrolijke kleuren word ik meteen blij als ik ernaar kijk.”

