B&B Chipibeach in Spanje

Deel met je vrienden

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen voor een weekendje, of wat langer, ertussenuit. In het uiterste zuiden van Spanje, bij Cádiz, ligt B&B Chipibeach Chez Flo, waar je weg van de massa kunt genieten van Spanje.

Wat is er zo fijn hier?

Chipibeach heeft acht B&B-kamers en een appartement. Met een gezellige living, een open keuken met leefruimte en verschillende terrassen, waarvan het dakterras met zomerkeuken en barbecue favoriet is. De tweepersoonskamer op de begane grond heeft een eigen patio. De kamers in combinatie met de geur van de oceaan, de zon, de oprechte gastvrijheid van de eigenaren en het hippe interieur, maken Chipibeach een heel prettige plek.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Het verse en uitgebreide ontbijt wordt aan tafel geserveerd en is iedere dag weer anders. Van een tosti met geitenkaas tot quiche en een roerei. Met een beetje geluk ontbijt je iedere ochtend in de zon.

Onze tip

Huur een auto en verken het glooiende binnenland. Idyllische witte dorpjes liggen verspreid tegen de heuvels. Struin door de straatjes van het prachtige Jerez de la Frontera met een indrukwekkende kathedraal als centraal middelpunt.

Lekker eten

Op verzoek kookt de gastheer de heerlijkste maaltijden, waarvan je samen met de andere gasten geniet op het dakterras. Van een barbecue bij zonsondergang tot sushi met cocktails. Zeker een keertje aanschuiven!

Overnachting vanaf € 85,- per nacht, inclusief ontbijt.

Chipibeach.com

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.