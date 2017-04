Deel met je vrienden

Ken je het fenomeen black out poetry, of in het Nederlands: stiftgedicht? Bij deze creatieve vorm van dichten pak je een oude bladzijde uit een boek of tijdschrift en kleur je deze in met een stift (of potlood) tot er nog een paar woorden over blijven. Die woorden vormen het gedicht.

Een andere manier is om die woorden te omcirkelen. Ter inspiratie kun je kijken op Instagram onder de hashtag #blackoutpoetry of #stiftgedicht. Zo ontdekten we onder andere het mooie Instagram-account van Janine van Avendonk. Ze maakte ook stiftgedichten op pagina’s uit nummers van Flow.

Foto: Janine van Avendonk