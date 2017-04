Blije doorgeefplant

Deel met je vrienden

In Flow Wonen, onze nieuwste special, vind je een kamerplantenboekje, waarin je (bijna) alles vindt over de meest gangbare kamerplanten. Of ze in de zon mogen staan, hoeveel water ze mogen en vooral of je er echt groene vingers voor moet hebben. In dit blog lichten we de Pilea peperomioides uit, ook wel de pannenkoekenplant genoemd.

“Favoriet onder bloggers en de ster van Instagram. Door zijn ronde bladeren staat de Pilea peperomioides ook wel bekend als pannenkoekenplant. Zijn andere bijnamen, Chinees geldboompje en missionarisplant, vertellen wat meer over de oorsprong van de pilea. In 1945 werd het plantje in de Chinese provincie Yunnan aangetroffen door een Noorse missionaris. Hij nam stekjes mee terug naar Noorwegen en zo vond de plant zijn weg in Scandinavië. Terwijl in de jaren die volgden plantenliefhebbers in heel Europa in razend tempo stekjes aan elkaar doorgaven, bleef de pilea onder botanisten lange tijd onbekend.”

Verzorgingstips

*De pilea houdt van kamertemperatuur. Hij kan goed tegen zonlicht, maar zijn bladeren worden groter en donkerder als hij ietwat beschut staat.

*Deze plant wil regelmatig water, maar de grond mag niet drassig worden. Af en toe een beetje laten uitdrogen dus.

*Een makkelijke plant, want een beetje blije pilea geeft aan de lopende band uitlopers die je kunt stekken en weggeven. (Als je ze inpakt in bubbelfolie, met natte watjes om de wortels, kun je ze zelfs per post versturen). Zitten er al worteltjes aan, dan mogen ze meteen de grond in. Zo niet, zet ze dan in een ondiep laagje water tot er kleine witte worteltjes aan ontspruiten.

Nog meer pannenkoekenplanten zien? Onder de hashtag #pannenkoekenplant vind je er op Instagram genoeg.

In dit filmpje zie je hoe je een pannenkoekenplant moet stekken.

Tekst Mila van der Wall, Julie de Graaf Illustraties Lindsay Gardner, Shutterstock