Bookfaces maken

Deel met je vrienden

Tijdens de Boekenweek (tot en met 2 april) plaatsen we iedere dag een blog met het thema boeken. Vandaag meer over bookfaces: een boek voor iemands gezicht houden en dat fotograferen. Tik maar eens #bookface in op Instagram en je krijgt meer dan 22.000 resultaten. We spraken met Laura Pike-Seely, die de foto’s linksboven en rechtsonder maakte, en vroegen haar om tips.

Hoe kwam je op het idee om bookfaces te maken?

“Ik werk in een bibliotheek voor design en vond een boek met het gezicht van Jean Paul Gaultier op de omslag. Ik vroeg een vriend om met het boek te poseren, en dat werd mijn eerste bookface. Mensen vonden het leuk om te zien, dus zocht ik naar meer boeken waarmee ik collega’s en vrienden mee op de foto kon zetten. Inmiddels heb ik er al bijna vijftig gedaan, waarvan de helft onder de hashtag #bookfacelaura.”

Wat vind je zo leuk aan het maken van bookfaces?

“De manier waarop bookfaces je kunnen verrassen. Het is heel moeilijk om het boek en de persoon zo te fotograferen dat ze in elkaar overvloeien. De ene keer vind ik een boek en zoek ik een persoon om ermee te poseren, de andere keer is het andersom. Dat is misschien wel het moeilijkste gedeelte: een goed boek vinden om mee te poseren.”

Welke tips heb je voor ons?

* “Je hoeft niet meteen bookfaces te maken, maar je kunt ook beginnen met omslagen waarop armen, benen of handen te zien zijn. Het omslag hoeft ook niet per se een foto te zijn. Een illustratie kan ook, als het maar samenvloeit met de persoon.”

* “Het is makkelijker om een derde persoon het boek vast te laten houden, zodat jij je alleen bezig hoeft te zijn met het fotograferen.”

* “Probeer verschillende achtergronden. De foto werkt het beste als de omgeving past bij de cover van het boek.”

* “Leer wat meer over de basis van licht en compositie om de beste foto’s te krijgen. Ook ik ben nog steeds aan het oefenen.”