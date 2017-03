Deel met je vrienden

The Artist’s Way, geschreven door Julia Cameron, is een inmiddels beroemd boek dat helpt je creativiteit te (her)ontdekken. Het geeft talloze tips om meer ruimte te maken voor creativiteit. Rondom het boek worden ook cursussen gegeven, die de Zweedse Susanne Randers in 2013 volgde. Sindsdien tekent ze iedere dag haar ‘morning pages’.

Tijdens de cursus besefte Randers dat ze liever met haar handen werkt in plaats van de hele dag achter de computer te zitten. ‘Ik realiseerde me: inspiratie is overal. Om het te zien, hoef ik alleen mijn ogen te openen en te proberen in het nu te leven.’ Met tips uit het boek leerde ze kleine stappen te zetten om meer creativiteit in haar leven te hebben. Een van de nieuwe gewoontes die ze aanleerde is elke ochtend ‘morning pages’ te tekenen, die ze op haar website en Instagram plaatst.

Illustraties en foto’s Susanne Randers