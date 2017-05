Deel met je vrienden

Eerder dit jaar hoorden we op de podcast van De Correspondent zo’n mooi interview met filosoof Minke Tromp, over de ‘succesparadox’. Daar wilden we wel eens meer over weten.

Tromps uitgangspunt komt hier op neer: hoe succesvoller mensen of bedrijven zijn, hoe drukker, en hoe minder tijd ze nemen om na te denken. Dat is niet handig: ze verliezen het plezier in werken, komen vast te zitten of maken fouten. Tromp wil dat we het belang van denken weer gaan inzien en pleit voor meer ‘denktijd’. Ook vindt ze dat we ons denken wel wat kunnen oefenen en trainen. Ze heeft daar de website Succesparadox.nl (ondertitel: ‘je bent beter als je denkt’) voor opgericht, met oefeningen om na te denken over onderwerpen als dankbaarheid, spijt of moed. Tromp: ‘Daarvoor moet je echt even de tijd nemen, er staat dertig minuten voor. Want dat is ook de succesparadox. Je denkt: ‘Leuke oefening, maar daar heb ik nu even geen tijd voor.’ Het gaat erom tóch die tijd en ruimte te maken om over dit soort dingen na te denken. Ook in gesprekken kun je elkaar helpen om die succesparadox te ontstijgen. Een gesprek is een moment om samen te denken.’