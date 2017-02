De zusjes Mitford

Deel met je vrienden

Het zijn de politiek bewogen jaren dertig van de vorige eeuw. Zes aristocratische zusjes groeien op in een afgelegen landhuis, zonder al te veel bemoeienis van hun licht-excentrieke ouders. Stuk voor stuk ontwikkelen ze zich tot spraakmakende vrouwen. In Flow 1 vind je het fascinerende verhaal over de zusjes, geschreven door journalist Liddie Austin. Hieronder vast een fragment.

Er is heel precies een moment aan te wijzen waarop de Mitford-meisjes voor het eerst van zich laten horen: dat is in 1932, als Diana – de knapste van het stel – haar rijke man verlaat om zich voor het oog van de natie te installeren als de geheel beschikbare minnares van de reeds getrouwde fascistenleider Sir Oswald Mosley. Het is ongehoord. Diana trekt zich echter niks aan van de commotie die haar stap binnen en buiten het gezin veroorzaakt. Onverstoorbaarheid is een eigenschap die de Mitford-zusjes zullen blijken te delen.

Nadat de altijd al wat excentrieke Unity in 1933 door Diana is meegenomen naar een nazi-partijdag in Neurenberg keert ook zij geheel in de ban van de Führer terug naar Engeland. Misschien wel deels om zich hiertegen af te zetten, bekeert zus Jessica zich tot het al even extreme communisme. Zij stikt in haar aristocratische milieu, ze wil weg, het ‘echte leven’ leiden tussen de arbeiders.

Illustratie Esthera Preda Fotografie uitgelichte afbeelding Getty Images