In het Flow Mindfulness pakket

In ons Mindfulness Werkboek kun je meer lezen over waarom we onze gedachten vaak zo serieus nemen. Journalist Otje van der Lelij ontdekte dat je gedachten ook vaak kunt laten voor wat ze zijn. Maar hoe doe je dat?

In ons hoofd is het zelden rustig. Continu komen er hersenspinsels, fantasieën en overpeinzingen voorbij, om gek van te worden. We herkauwen situaties die zijn geweest en broeden op gebeurtenissen die nog gaan komen. Vaak zijn we zo diep in gedachten verzonken dat we vergeten om nu te leven. Volgens psycholoog en mindfulnessdeskundige Rob Brandsma is het nog steeds een beetje een raadsel waarom we onze gedachten zo serieus nemen. “Vermoedelijk omdat het innerlijke ervaringen zijn die dicht bij ons bewustzijn liggen. Dit in tegenstelling tot onze grote teen, waarin het ik-gevoel toch iets verder weg zit. Met gedachten, zeker als ze betrekking hebben op onszelf, hebben we veel sterker de neiging om ons te identificeren.” Iets wat volgens Brandsma vooral vervelend kan worden als het even wat minder goed met je gaat. “Je zit niet lekker in je vel en automatisch komt er een gedachtestroom op gang. Het gaat dus vanzelf, je kunt er niet zelf voor kiezen.”

Tekst Otje van Der Lelij