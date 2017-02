Een date met jezelf

Deel met je vrienden

Deze week staat ons blog in het teken van Mindfulness & creativiteit. We maakten er een nieuwe special over, met opdrachten, inzichten, oefeningen, interviews met deskundigen en nog veel meer.

Op stap

Een van de verhalen in de special gaat over wat vaker een creatieve afspraak met jezelf maken. Heb je zin in een museumbezoekje? Dit zijn onze tips:

Dromerig fotowerk van Casper Faassen en prenten van de 19 e eeuwse Japanse prentkunstenaar Kunisada in het Japanmuseum Sieboldhuis in Leiden.

eeuwse Japanse prentkunstenaar Kunisada in het Japanmuseum Sieboldhuis in Leiden. Het gebouw, de vaste tentoonstellingen, de restaurants en de museumwinkel van MAS (Museum aan de Stroom) in Antwerpen.

‘Gek van surrealisme’ (met werk van Magritte en Dalí) in Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam.

‘Leap of Faith’ met schilderijen en objecten van de jonge kunstenaar Joseph Klibansky in De Fundatie in Zwolle.

‘Rodin – Genius at work’ én foto’s van Erwin Olaf in Groninger Museum.

In onze nieuwe special Mindfulness & creativiteit kun je het bovengenoemde verhaal lezen.