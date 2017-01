Deel met je vrienden

In de wereld van de podcast gebeurt zo ontzettend veel, dat is gewoon niet bij te houden. Gelukkig hoeft dat ook niet, want Radiomakers Desmet selecteren in de Parel Radio Podcast steeds opnieuw de pareltjes voor je. Ze vallen nooit tegen, maar er was één aflevering die veel indruk op me maakte. Het was de radiodocumentaire Een luisterend Oor waar je meeluistert met vrijwilligers van de Zilverlijn die namens het Ouderenfonds een telefoongesprek voeren met eenzame ouderen.

Je hoort de gesprekjes tussen ouderen en vrijwilligers, maar krijgt ook de nodige achtergrondinformatie. Over waarom ze het zo waarderen dat ze gebeld worden. Dat het bijvoorbeeld fijn is dat ze zichzelf even horen praten, want zonder het telefoontje van de Zilverlijn hadden ze die dag niemand gesproken.

Je luistert mee met een oudere dame die vertelt dat ze naar een merel zit te kijken. ‘Hij heeft een nest, maar geen vrouwtje. Of misschien is het vrouwtje wel doodgegaan. Zo zielig!’ Even later vraagt de vrijwilliger haar of ze haar man mist. ‘Ja aan de ene kant wel, maar het is ook makkelijker. Je kunt eten wat je wilt en hij had zo veel troep.’

De opnames zijn pijnlijk, triest en grappig tegelijk, maar vooral hartverwarmend. Gaat dat horen. Veel luisterplezier!

Je kunt de aflevering hier terugluisteren:

De documentairemakers Sanne Rovers en radiomaker Laura Stek maakten ook een korte animatie met het verhaal van meneer Steen, die graag op zijn orgel speelt. Met tekeningen van Zaou Vaughan.

