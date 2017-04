Deel met je vrienden

Samen koken, werken, schrijven, fotograferen en wonen: het wemelt van de projecten om de talenten van oud en jong te bundelen. Journalist Annemiek Leclaire is nieuwsgierig naar hoe dat uitpakt. Een fragment uit het artikel:

“Nooit geweten dat het blijkt te wemelen van de initiatieven waarin jong en oud samenkomen. Soms kunnen die samenwerkingen zelfs worden omgezet in klinkende munt. In 2009 ging Niek van Hengel met zijn oma bij zijn opa op bezoek in het verzorgingshuis. Daar raakte hij aan de praat met een mevrouw die aan het breien was. Ze deed het niet voor iemand in het bijzonder, zei ze tegen hem, maar gewoon omdat ze het leuk vond om te doen.

Het was najaar, en Niek dacht bij zichzelf hoe fijn het moest zijn om zo’n door oma gebreide sjaal te dragen. Het idee voor Granny’s Finest was geboren. Sinds 2011 verkoopt deze onderneming mutsen en sjaals die door senioren gebreid zijn. De ontwerpen zijn van jonge designers die daarmee ervaring opdoen, en het handwerk is van senioren, die in ruil voor hun werk de gezelligheid krijgen van een wekelijkse handwerkclub. Er zijn inmiddels 39 clubs met ruim zeshonderd deelnemers. De collectie ligt in winkels door het hele land.”

Het artikel ‘leve de generatiemix’ vind je in Flow 3, nu verkrijgbaar in de winkel of via onze shop.

Tekst Annemiek Leclaire Fotografie Istock/Getty Images