Filmpje over geluk

Deel met je vrienden

Deze week staat ons blog in het teken van Mindfulness & creativiteit. We maakten er een nieuwe special over, met opdrachten, inzichten, oefeningen, interviews met deskundigen en nog veel meer. In dit blog meer over de website Londonmindful.com.

Bij Flow zijn we altijd op zoek naar nieuwe sites, podcasts en filmpjes. Zo kwamen we Londonmindful.com tegen, van Alexa Frey en Autumn Totton. Londonmindful.com is de site die hoort bij The Mindfulness Project, een initiatief van Frey en Totton om mindfulness en meditatie breed toegankelijk te maken. Ze verzamelden een professioneel team van docenten, met wie ze cursussen aanbieden in hun eigen ruimte in Londen. Daarnaast plaatsen ze op hun online platform content die we allemaal kunnen bekijken. Zo houden ze dagelijks een blog bij over relevante onderwerpen en vind je er video’s en podcasts. Dit filmpje bijvoorbeeld, waarin psycholoog Rick Hanson over geluk vertelt.