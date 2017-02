Gastpinner: Celinda Versluis

Deel met je vrienden

Iedere maand nodigen we een gastpinner uit om beelden te verzamelen en te delen op onze Pinterest-pagina. In januari was dat handletteraar Mevrouw Knot en deze maand neemt Celinda Versluis het van haar over. Dank je wel Mevrouw Knot en welkom Celinda!

Celinda Versluis is een ontwerper en illustrator uit Rotterdam, misschien heb je haar portrettenserie Les Belles Dames weleens gezien? Het zijn vrouwelijke gezichten die ze bijvoorbeeld op porselein tekent. Je vindt ze ook in het Women of the World kleurboek uit Flow 5-2016. Celinda heeft veel zin om aan de slag te gaan met het pinnen: “Mijn streven is om er een bijzondere collage van te maken die aansluit bij mijn werk en tegelijkertijd verrast.”

Je kunt het werk van Celinda vinden op haar website.

Of bekijk haar beelden op Instagram.

De Pinterest-verzameling van Celinda kun je hier bekijken.

De beelden die Mevrouw Knot voor Flow verzamelde, zijn ook nog te bekijken op Pinterest.

Illustratie: Celinda Versluis