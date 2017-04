De pins van Gemma

Deel met je vrienden

Iedere maand nodigen we een gastpinner uit om beelden te verzamelen en te delen op onze Pinterest-pagina. In maart verraste Sarah Walsh ons met een kleurige verzameling pins. Dank je wel Sarah! Ze geeft het stokje door aan Gemma Koomen, een illustrator uit Engeland. Haar werk heb je misschien weleens gezien in Flow. Ze illustreerde het vriendenboekje in de special Flow Leven & liefde (eind april verschijnt de Engelse versie van deze special). Gemma werkt graag met gouache, inkt en soms met kleurpotlood. Haar liefde voor het illustreren zat er al jong in. Als kind zat ze dagenlang te tekenen en creëerde ze rijke fantasiewerelden. Inspiratie vindt ze in de natuur. Ze houdt ook erg van wandelen, thee drinken in de zon en gesprekjes voeren met haar dochtertjes.