Gastpinner: Mevrouw Knot

Iedere maand nodigen we een gastpinner uit om beelden te verzamelen en te delen op onze Pinterest-pagina. In december was dat Clairice Gifford, deze maand neemt Mevrouw Knot het van haar over.

Milou Curvers – beter bekend als Mevrouw Knot – maakte voor ons de Flow Scheurkalender 2017. Alle vragen zijn gehandletterd met inkt, papier en een kwast. Ook in haar andere projecten zie je handlettering terug. “Het is voor mij de manier om een ontwerp een persoonlijke touch mee te geven.” In 2017 wil ze zich richten op gepersonaliseerde handlettering: “Een bijzondere gedicht, iets om iemand te bedanken of juist moed te geven.”