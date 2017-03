Gastpinner: Sarah Walsh

Deel met je vrienden

Iedere maand nodigt Flow een gastpinner uit om beelden te verzamelen en te delen op onze Pinterest-pagina. In februari was dat Celinda Versluis, die heel veel mooie pins plaatste. Veel dank daarvoor! In maart heten we Sarah Walsh welkom, een illustrator uit Kansas, Amerika, met wie we al een paar keer samenwerkten. Zo maakte ze de plantjescover die je hieronder kunt zien (Flow 4-2015).

Hoe is de plantjescover indertijd tot stand gekomen?

Ik ben verslaafd aan het kopen van plantjes. Ik heb eindelijk een varen die al langer dan zes maanden leeft, vetplanten zijn makkelijker om te verzogen. Ik teken graag gezichtjes op voorwerpen, ook een soort verslaving, eigenlijk. Het laat iets alledaags tot leven komen.

Wat vind je leuk aan Pinterest?

Ik kan uren besteden aan het maken van moodboards. Het is niet alleen handig, maar je vindt er ook heel veel mooie afbeeldingen. Ik verzamel ook recepten en interieurideeën. De mogelijkheden zijn er eindeloos.

Welke pins kunnen we verwachten in maart?

Ik zal veel dieren pinnen, recente illustraties, keramiek, veel mode, en illustraties uit kinderboeken. En planten, natuurlijk. Alles wat mijn fantasie prikkelt.

We kijken uit naar de pins van Sarah.