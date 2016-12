Deel met je vrienden

Het werk van Geertje Aalders is regelmatig te bewonderen in Flow. Soms zijn het illustraties, maar ze staat vooral bekend om haar papierknipkunst. Zo maakte ze bijvoorbeeld de cover van Flow 2-2014. In Flow 8 laat ze met Annemoon van Steen en Caroline Ellerbeck zien waar ze woont en werkt. Hieronder vast een fragment.

Mijn werkplek houd ik zo leeg mogelijk. Ik heb een kast waarin de krijtjes netjes in de doosjes zitten, de verf bij de verf ligt en de stempels bij de stempels. Ter inspiratie heb ik een hele wand vol boeken, van flora en fauna tot kunst, geschiedenis, pop-ups en sprookjes. Mijn dode beestjes hebben nog een tijd in een verhuisdoos gezeten, maar ik begon ze te missen. In mijn vorige werkkamer hingen ze ook aan de muur, ze horen bij mij; de libelle, gevangen door de poes van mijn tante, en de kikker die ik op een fietspad vond, platgereden.

