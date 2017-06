Deel met je vrienden

Op je strepen staan. Duidelijk aangeven wat je wel en niet wilt. Een keer nee zeggen. Waarom is dat toch zo moeilijk? Journalist Mariska Jansen zocht het uit en schreef er een artikel over voor Flow. In dit blog delen we vast een fragment.

Volgens de bekende Nigeriaanse feminist Chimamanda Ngozi Adichie is grenzen stellen vooral een probleem van vrouwen. Ze hebben doorgaans vanuit hun opvoeding al moeite met nee zeggen. De maatschappelijke verwachting om aardig te zijn is voor vrouwen veel groter dan voor mannen. Vrouwen zijn gevoeliger voor sociale goedkeuring en voelen meer druk om voor anderen klaar te staan. ‘Wat me opvalt is hoeveel moeite ze doen om aardig gevonden te worden. Hoe ze zijn opgevoed met het geloof dat het belangrijk is om aardig te zijn en dat die ‘aardige’ persoonlijkheidstrek iets specifieks is. En bij dat specifieke hoort geen boosheid, agressiviteit of een te luid verschil van mening,’ schrijft Ngozi Adichie in het pamflet We moeten allemaal feminist zijn.

Het artikel ‘Grenzen stellen’ vind je in Flow 4.

Tekst Mariska Jansen Illustraties Roberto Blefari