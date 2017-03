Boekennieuws van Flow

Deel met je vrienden

Flow heeft groot boekennieuws: The Tiny Book of Tiny Pleasures is uit! In samenwerking met Workman Publishing uit New York zullen er meerdere Flow-boeken verschijnen. Dit kleine boekje is 400 pagina’s dik en geïnspireerd op onze Year of Tiny Pleasures scheurkalender van Deborah van der Schaaf (uit 2016). Dus vanaf nu is Flow in het buitenland niet alleen verkrijgbaar in het tijdschriftenschap, maar ook in boekwinkels over de hele wereld.

De lancering van het boek was in Palm Springs in Californië, tijdens een groot evenement waar Astrid en Irene van Flow aanwezig waren. Irene: “Het was bijzonder om eindelijk de eerste boekjes in het echt te zien. We zijn natuurlijk enorm trots op dit nieuwe Flow avontuur.” Andere boeken die nog zullen verschijnen, zijn: A Book That Takes Its Time and A Year of Tiny Pleasures Page-A-Day Calendar in 2018.