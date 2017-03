Happy Bachdag met Janne Schra

Deel met je vrienden

Het is vandaag Happy Bachdag, in het leven geroepen om de geboortedag van de bekende componist te vieren. Dit jaar wordt het extra uitbundig gevierd, met een wereldpremière van AIR BACH met onder meer zangeres Janne Schra.

Speciaal voor deze dag maakte componist en trompettist Diederik Rijpstra Air Bach, een concert waarin Rijpstra in allerlei soorten muziek op zoek gaat naar Bach. Samen met onder meer Janne Schra, de Syrische zangeres Shaza Hayek en een speciaal samengesteld koor van nieuwe en ‘oude’ Nederlanders worden de muzikale uithoeken van de wereld opgezocht. Het concert is vanavond in Amsterdam. Daarnaast vinden in Utrecht, Dordrecht, Amsterdam en Nijmegen verschillende concerten, lezingen, en pop-up events plaats. 24 Classics, de organisator van Happy Bachdag, maakte speciaal voor vandaag een gratis te beluisteren playlist, die je kunt vinden op hun website.

Meer informatie over Happy Bachdag vind je op deze website.

In Flow 6-2015 vind je een interview met Janne Schra over verleden, heden en toekomst.

Foto: Bonnita Postma