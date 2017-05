Het nieuwe to do-lijstje

Deel met je vrienden

To do’s en andere lijstjes op losse papiertjes schrijven, echt handig is het niet, vindt journalist Bernice Nikijuluw. Ze probeert daarom iets nieuws uit: het bullet journal. En dat blijkt verrassend makkelijk te zijn én goed te werken.

Ik houd nu een paar weken een Bullet Journal bij en ben oprecht enthousiast. Dat komt omdat het zo eenvoudig is, nauwelijks moeite kost (‘rapid logging’, zoals bedenker Caroll deze manier van noteren noemt, doe je inderdaad heel snel) en het nu net lijkt of mijn leven heerlijk georganiseerd is. Geen lelijke losse briefjes meer, maar een overzichtelijk en mooi boekje, waarin ik graag terugblader. Koffieafspraken, etentjes en andere gezellige uitjes schrijf ik ook in mijn Bullet Journal, als herinnering voor later.

Het artikel staat in Flow 3, die verkrijgbaar is in onze shop.

Ook in een Bullet Journal beginnen? Op de website van Ryder Caroll, de bedenker van het journal, wordt het uitgelegd.

Op Instagram vind je veel inspiratie onder de hashtags #bulletjournal of #bujo.

Tekst Bernice Nikijuluw Fotografie Federica Santaroni @Feebujo