Opruimen en orde scheppen, zijn we er niet een beetje in doorgeslagen? Waarom zou je eigenlijk alleen gelukkig kunnen zijn als je huis helemaal is opgeruimd, vraagt journalist Bernice Nikijuluw zich af.

“De boel af en toe uitmesten is zeker niet verkeerd, maar ik vraag me af of deze manie inmiddels niet is doorgeslagen. Is ons nu niet en masse een schuldgevoel aangepraat (‘gij zult geordend leven’), waardoor een heleboel mensen die daar helemaal niet gelukkiger van worden aan het weggooien zijn geslagen? Hoezo zou je je louter moeten omringen met ‘dingen waar je blij van wordt’? Ik voel me prettig in mijn eigen huis, terwijl ik toch een hoop spullen om me heen zie die me niet ogenblikkelijk vervullen van vreugde. Maar dat kan heus wel weer komen. Wanneer ik de geest krijg om een aantal dozen op zolder door te wroeten, ontdek ik altijd wel een paar schatten die ik ooit naar de doos verbannen moet hebben omdat ik er op dat moment op uitgekeken was. Godzijdank heb ik die toen niet aan de stoeprand gezet in een Marie Kondo-achtige bevlieging.”

De Engelse econoom en journalist Tim Harford schreef een boek over de rommelige omgeving: Messy – How to be creative and resilient in a tidy-minded world. Het boek is verkrijgbaar in onze shop.

Het artikel Hoezo Marie Kondo kun je lezen in Flow 2.

Tekst Bernice Nikijuluw Fotografie Van Belkom Producties