Iets niet doen

Je baan opzeggen, in een dorp aan zee gaan wonen, een verre reis maken. Journalist Catelijne Elzes neemt vaak een aanloopje, maar zet haar plannen lang niet altijd door. Ze vraagt zich af: zitten er misschien ook goede kanten aan ergens van afzien? Het artikel kun je lezen in Flow 8, hieronder delen we vast een fragment.

Onlangs ontdekte ik onverwachts nóg een voordeel van omkeren. Ik had de huur van mijn kantoorplek opgezegd omdat ik meer reuring wilde. (Ja, ik ben inmiddels gesprongen.) Op zoek naar een nieuwe locatie kwam ik erachter dat de ideale werkplek nog niet bestond. Op een van de laatste werkdagen op mijn oude plek, vroegen mijn bijna ex-kantoorgenoten hoe mijn zoektocht verliep. “Blijf toch gewoon hier,” zeiden ze, na mijn niet zo juichende verslag. “Dat zouden we echt gezellig vinden.”

Tot aan mijn voorgenomen vertrek had ik niet echt het idee dat ik gemist zou worden. Maar dat bleek nu dus wel het geval te zijn. Ik besloot te blijven en voelde me vanaf dat moment veel vrolijker op mijn oude plek. Oftewel: de sprong van de een, kan een verlies zijn voor de achterblijvers. En niet springen dus winst. Ook voor jezelf.

Illustratie Ruby Taylor