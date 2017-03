Inzicht over zachter leven

Deel met je vrienden

Mindfulness is een blijvertje. In Flow Weekly 48 kun je lezen over zachter leven, dagelijkse aandacht, leven in het hier-en-nu en acceptatie. Op het blog delen we een inzicht uit het schriftje.

Acceptatie

“Mindfulness gaat niet alleen over concentratie op het nu, maar ook over mildheid en aanvaarding. Dat is niet eenvoudig voor westerlingen, meent mindfulnesstrainer Rob Brandsma. “We houden graag de illusie hoog dat als we maar goed genoeg ons best doen, we alles naar onze hand kunnen zetten. Lopen de dingen niet zoals we graag willen, dan kunnen we dat moeilijk accepteren. Het leven is immers maakbaar. Dus blijven we piekeren over hoe het eigenlijk had moeten gaan of hoe we het moeten oplossen. Deze reactie, het feit dat we ons eigenlijk verzetten tegen hoe het leven zich aandient, dat is de laag waar je met mindfulness aan werkt. Die maak je zachter of neem je zelfs helemaal weg. Mindfulness leert ons dat wanneer de dingen niet veranderbaar zijn, je je energie beter kunt inzetten op acceptatie dan op verzet.”

