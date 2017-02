Offline als luxe (21)

Deel met je vrienden

Hoe vaak wil je je laten afleiden door je mobieltje en wat brengt het je? Irene, samen met Astrid oprichter van Flow, schrijft er elke vrijdag over. Deze week schrijft ze over rust. Gun jij het jezelf ook te weinig?

Lekker in je comfortzone willen blijven, daar hebben we vast allemaal wel last van. Ik in ieder geval wel, maar ik weet ook wat het me brengt als ik dingen buiten mijn comfortzone doe: een frisse kijk op dingen, het gevoel dat alle zorgen lichter lijken, nieuwe inspiratie en creativiteit en veel meer. Vandaar ook dat ik deze week samen met Astrid in Palm Springs zit, om onze nieuwe productlijn in Amerika te lanceren. Vroeger probeerde ik zoveel mogelijk onder dit soort dingen uit te komen. Reisjes, lezingen, presentaties, alles wat ik ingewikkeld vond probeerde ik te mijden. Maar na een paar keer een mooi verhaal te hebben gelezen in Flow over wat het je brengt als je buiten je comfortzone durft te gaan, zeg ik wat vaker ‘ja’ tegen (in mijn ogen) enge dingen.

Iemand die dat ook is gaan doen en daar vervolgens een boek over schreef is Shonda Rhimes. Ze is de bedenker en schrijver van succesvolle Amerikaanse series als Grey’s Anatomy en Scandal en werd vaak voor van alles gevraagd, maar bleef het liefst thuis. Op een dag besluit ze het roer om te gooien en moet ze van zichzelf een jaar lang JA tegen alles zeggen. En dan komt ze er dus achter wat ze écht belangrijk vindt in het leven. Het betekent ook dat ze dingen achterwege laat – inderdaad, zoals altijd maar online zijn – om tegen andere dingen ‘ja’ te kunnen zeggen. Bijvoorbeeld tegen haar kinderen, als die vragen of ze iets met hun wil doen. Ze stelt de regel in dat ze niet meer op zaterdag of zondag zal werken. De regel onder haar e-mailhandtekening verandert Shonda in: ‘Let op, na 19.00 uur of in het weekend lees ik geen werk-e-mails. Ben ik je baas dan raad ik je aan om nu je telefoon neer te leggen.’

Een van onze freelancers had ook een tijdje zo’n regel onder haar mail staan, dat ze één week per maand geen mails beantwoordde. Ik ben best jaloers op dat soort initiatieven. Zou ik het ook kunnen? En houd ik me er dan ook aan? Shonda is eerlijk: ze vertelt dat het even vaak lukt als mislukt. Maar het is wel het begin van een nieuw bewustzijn. Ze geeft zichzelf voor het eerst echt toestemming om rust te zien als iets noodzakelijks. ‘Het is moeilijk om te vinden dat ik tijd verdien om de bron opnieuw te vullen, terwijl ik weet dat anderen ook hard werken.’ Mooi gezegd Shonda, gun het jezelf, zou ik zeggen. En jij, gun jij ’t jezelf? Die momenten om je bron te vullen?