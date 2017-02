Je creativiteit terugvinden

Deel met je vrienden

Deze week staat ons blog in het teken van Mindfulness & creativiteit. We maakten er een nieuwe special over, met opdrachten, inzichten, oefeningen, interviews met deskundigen en nog veel meer. Vandaag delen we een filmpje waarin Sir Ken Robinson vertelt over het terugvinden van je talenten en creativiteit.

Alle kinderen worden geboren als kunstenaar, vond Picasso. Maar ook een kunstenaar blijven als je opgroeit, dat is het lastige. Volgens Sir Ken Robinson, schrijver en onderwijsadviseur, is iedereen creatief, maar perken we dat in doordat we geen fouten durven te maken. Hoe je die creativiteit en talenten weer terugvindt? Hij legt het in deze TED Talk uit.

In onze nieuwe special Mindfulness & creativiteit vertelt Sir Ken Robinson meer over creativiteit.

